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Кунсулу Закарья вошла в мировой топ выдающихся женщин-ученых

Кунсулу Закарья вошла в мировой топ выдающихся женщин-ученых Фото: akorda.kz
Кунсулу Закарья, видный казахстанский ученый-биолог вошла в мировой рейтинг женщин, внесших наибольший вклад в развитие вакцинации, сообщает Zakon.kz.

Об этом событии стало известно из публикации Techcollectivesea.

Кунсулу Закарья является одним из разработчиков вакцины от коронавируса QazVac. Ранее она работала генеральным директором Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

Кроме того, Закарья известна как признанный специалист в области биологической безопасности, биотехнологии и микробиологии.

Теперь распоряжением Касым-Жомарта Токаева от 22 января 2024 года она назначена советником президента.

Кунсулу Закарья родилась 2 июля 1967 года в Карагандинской области. Окончила Международный Венецианский университет (Италия).

Кроме того, значительный вклад в борьбу с пандемией, по мнению организации, также внесли: Сара Гилберт (AstraZeneca), Катрин Ян ее (Pfizer), Кизмекия Корбе (Moderna), Елена Смолярчук (SputnikV), Сумати Кей (Covaxin India), Хэнэке Шутмэкер (Johnson&Johnson) и Озлем Туречи (BioNTech).

Анастасия Московчук
Казахстан
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