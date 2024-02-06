Кунсулу Закарья вошла в мировой топ выдающихся женщин-ученых
Об этом событии стало известно из публикации Techcollectivesea.
Кунсулу Закарья является одним из разработчиков вакцины от коронавируса QazVac. Ранее она работала генеральным директором Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.
Кроме того, Закарья известна как признанный специалист в области биологической безопасности, биотехнологии и микробиологии.
Теперь распоряжением Касым-Жомарта Токаева от 22 января 2024 года она назначена советником президента.
Кунсулу Закарья родилась 2 июля 1967 года в Карагандинской области. Окончила Международный Венецианский университет (Италия).
Кроме того, значительный вклад в борьбу с пандемией, по мнению организации, также внесли: Сара Гилберт (AstraZeneca), Катрин Ян ее (Pfizer), Кизмекия Корбе (Moderna), Елена Смолярчук (SputnikV), Сумати Кей (Covaxin India), Хэнэке Шутмэкер (Johnson&Johnson) и Озлем Туречи (BioNTech).