Испанский теннисист завершил карьеру

На турнире АТР-250 в Мальорке Фелисиано Лопес провел свой последний матч в профессиональной карьере. Испанский теннисист попрощался с большим теннисом в присутствии родных, болельщиков, друзей, коллег и семьи, которые пришли на трибуны его поддержать, сообщает Zakon.kz.

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О завершении карьеры 41-летний Фелисиано Лопес объявил после заключительного матча в четвертьфинале турнира в Мальорке, где он проиграл Яннику Ганфманну со счетом 2:6, 4:6.

Фото: twitter/MallorcaChamps

Фелисиано Лопес начал свое выступление на профессиональном уровне в 1997 году. На его счету семь титулов АТР в одиночном разряде и шесть – в парном. В 2016 году Фелисиано в дуэте со своим братом Марком стали чемпионами "Ролан Гаррос" в парном разряде. Его лучшая позиция в одиночном рейтинге – №12 (в марте 2015 года). За карьеру он одержал 506 побед (39 из них – над топ-10).

С 2019 года Лопес работает директором "Мастерса" в Мадриде. В июне его также назначили директором Кубка Дэвиса.

Ранее стало известно о возобновлении профессиональной карьеры экс-первой ракетки мира Каролин Возняцки.