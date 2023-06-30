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Экс-первая ракетка мира объявила о возобновлении карьеры

Экс-первая ракетка мира объявила о возобновлении карьеры Фото: wtatennis
Бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролин Возняцки, завершившая профессиональную карьеру в 2020 году, заявила о возвращении в большой спорт, сообщает Zakon.kz.

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О возвращении в большой спорт теннисистка сообщила в своих соцсетях.

Каролин Возняцки возглавила рейтинг WTA в октябре 2010 года. Тем самым она стала первой теннисисткой из Дании, которой удалось подняться на высшую строчку мирового табеля о рангах. К тому же Возняцки – единственная представительница своей страны, выигравшая турнир "Большого шлема". В 2018 году она одержала победу на Открытом чемпионате Австралии.

Теннис WTA

Фото: wtatennis

Спортсменке пришлось завершить карьеру в январе 2020 года из-за ревматоидного артрита – аутоиммунного заболевания соединительных тканей.

"Я вернусь на турнире в Монреале, чтобы войти в ритм. Потом отправлюсь в Нью-Йорк на US Open. Позже будет пара месяцев, чтобы подготовиться к Открытому чемпионату Австралии. Нервничаю ли я? Не очень сильно. Я возвращаюсь к делу, которое люблю. Да, я буду нервничать перед матчами, и я не против этого. Смогу ли я выиграть US Open или Australian Open? Да, это возможно. Вот почему я решила вернуться. Посмотрим, что произойдет", – приводит слова Возняцки Vogue.Каролин Возняцки

Каролин Возняцки и ее супруг Дэвид Ли, бывший игрок НБА, воспитывают двоих детей – двухлетнюю Оливию и восьмимесячного Джеймса. С прошлого года Возняцки работает аналитиком на Tennis Channel и ESPN.

Теннис WTA

Фото: vogue.com

32-летняя Каролин Возняцки уже получила уайлд-кард в основную сетку US Open-2023. Об этом Ассоциация тенниса США (USTA) сообщила в официальном пресс-релизе. Возняцки дважды в карьере доходила до финала US Open – в 2009-м и 2014 годах.

Ранее первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина призналась, что иногда ей хочется бросить теннис.

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