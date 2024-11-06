Битва непримиримых соперниц: анонс матча Рыбакина vs Соболенко

Сегодня, 6 ноября, на Итоговом чемпионате WTA казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проведет заключительный матч на групповой стадии против первой ракетки мира и своей принципиальной соперницы Арины Соболенко (Беларусь). Игра начнется в 20:00 по времени Астаны, сообщает Zakon.kz.

На турнирах WTA тура теннисистки встречались 10 раз. Елена Рыбакина одержала победу в четырех из них. Последний совместный матч соперницы провели в полуфинале грунтового турнира в испанском Мадриде. Тогда в полуфинале выиграла Соболенко (1:6, 7:5, 7:6).

На групповой стадии WTA Finals в "Фиолетовой группе" первая ракетка Казахстана проиграла два матча. На старте Рыбакина уступила итальянке Жасмин Паолини (4 WTA) со счетом 6:7, 4:6.





Во второй встрече Елена потерпела поражение от китаянки Циньвэнь Чжэн (7 WTA) – 6:7, 6:3, 1:6, потеряв шансы на выход в плей-офф. Вне зависимости от результата игры с Соболенко казахстанская теннисистка займет четвертое место в "Фиолетовом квартете".





В свою очередь Арина Соболенко праздновала успех в двух своих матчах. В первой игре она одержала победу над Чжэн – 6:3, 6:4, а во второй выиграла у Паолини со счетом 6:3, 7:5.

Ранее Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от своего заключительного матча на Итоговом турнире WTA против Арины Соболенко.