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Елена Рыбакина опубликовала видео подготовки к Уимблдону-2023

Елена Рыбакина опубликовала видео подготовки к Уимблдону-2023 Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина рассказала о своей подготовке к турниру Уимблдон-2023 в своем профиле Instagram, сообщает Zakon.kz.

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Кадры с тренировок на корте именитая спортсменка опубликовала в преддверии начала турнира Большого Шлема, в котором Елена Рыбакина примет участие.

"Приготовления продолжаются", – подписала видеонарезку звезда казахстанского тенниса.


Соревнования начнутся 3 июля и продлятся до 16. Казахстанская теннисистка получила третий номер "посева", как показали официальные списки после итогов жеребьевки.

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