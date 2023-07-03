"Уимблдон -2023": история самого престижного турнира

3 июля стартовал старейший турнир в истории тенниса "Уимблдон". В течении двух недель участники будут разыгрывать самый престижный трофей в мире. Zakon.kz рассказывает об истории турнира и его интересных фактах.

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Уимблдонский турнир – самое ожидаемое теннисное событие года. Переплюнуть его по популярности – дело безнадежное: в прошлом году все сильнейшие теннисисты приехали в Лондон даже несмотря на то, что рейтинговые очки там не разыгрывались.

Самый первый матч в рамках Уимблдонского теннисного турнира был сыгран еще в XIX веке – 9 июля 1877 года. Тогда соревновались только мужчины. В борьбу за первый трофей вступили 22 игрока, а финал посетили около 200 зрителей, каждый из которых заплатил за место на трибунах по одному шиллингу. Победитель же Уимблдона, местный уроженец Спенсер Гор, помимо кубка, получил денежную премию в размере 12 гиней.

Ныне разыгрываются совсем иные суммы. Уимблдон-2023 установит новый рекорд по размеру общего призового фонда. По сравнению с прошлым годом он вырос на 10,78 процента и составит 44,75 миллиона фунтов стерлингов. Победители в мужском и женском одиночном разрядах получат по 2,35 миллиона фунтов, а финалисты – по 1,175 миллиона.

Фото: wimbledon.com

Растет и посещаемость турнира. В прошлом году она побила очередной рекорд: соревнования в общей сложности посетили 515 164 зрителя. Прежнее достижение - 511 043 зрителя – держалось с 2019 года и, наверняка, было бы перекрыто раньше, если бы не пандемия.



Уимблдонский теннисный турнир славится своими традициями. Главный из которых, дресс-код. Но и здесь всегда находились бунтари, менявшие устоявшиеся десятилетиями представления о местной "моде". Одна из них – француженка Сюзанна Ленглен. В 1919 году она поразила чопорных англичан, выйдя на корт в относительно короткой юбке (все остальные играли в длинных, до земли, юбках и в блузках с длинными рукавами), а на следующий год сменила традиционную белую шляпку на цветную ленту.

Фото: wimbledon.com

Постепенно уходит в прошлое даже такая неприкасаемая традиция, как игра в исключительно белой спортивной форме. Легендарная в прошлом теннисистка Билли Джин Кинг давно считает это правило ужасным: "Нет ничего хуже, чем включить телевизор и увидеть двух спортсменов, соревнующихся друг с другом, в одинаковой форме. Вы можете представить такую ситуацию где-нибудь еще, кроме тенниса и Уимблдона? Когда с первого раза не понятно, кто есть кто?".



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С этого года организаторы несколько смягчили дресс-код. Женщины, в конце концов, добились права надевать под юбку цветное нижнее белье – трусы или шорты. Связано это, правда, не только с желанием выделиться, но и с особенностями женского организма. Вся остальная экипировка должна оставаться белоснежной.

Фото: wimbledon.com

На последнем "Ролан Гарросе" сербский теннисист Новак Джокович установил новый рекорд по количеству побед на турнирах "Большого шлема". Их у него теперь 23, на одну больше, чем у испанца Рафаэля Надаля. В Лондоне от Джоковича ждут новых достижений. Серб взял четыре последних Уимблдона. Сейчас в его коллекции семь трофеев Открытого чемпионата Великобритании в одиночном разряде. Больше только у швейцарца Роджера Федерера - 8.



У женщин в этом плане сейчас больше разнообразия. После схода с теннисного олимпа 7-кратной чемпионки Уимблдона в одиночном разряде Серены Уильямс доминировать в Лондоне некому, и женский рекорд Мартины Навратиловой – 9 побед – может продержаться еще долго. Уильямс превзойти или хотя бы повторить его не успела, проиграв два своих последних финала.

Впервые флаг Казахстана напротив фамилии участника Уимблдона появился в 1994 году. Елена Лиховцева попала в основную сетку женского одиночного разряда. Правда, в первом же круге она проиграла 14-й ракетке турнира Аманде Кетцер из ЮАР – 4:6, 0:6.

На рубеже XX и XXI веков честь казахстанского тенниса на Уимблдоне отстаивала Ирина Селютина, которая выступала в трех разрядах – одиночном, парном и смешанном. Лучшего результата она добилась в 2002 году, когда в дуэте с южноафриканкой Нанни де Вильерс дошла третьего круга, но была остановлена парой, в составе которой играла… Лиховцева, представлявшая на тот момент Россию.

Постепенно к нам стали приходить и большие победы. В 2010 году Ярослава Шведова выиграла Уимблдон с американкой Ваней Кинг в парном разряде, победив в финале россиянок Елену Веснину и Веру Звонареву – 7:6 (8:6), 6:2. А в 2022-м Елена Рыбакина стала первой в истории отечественного тенниса чемпионкой Уимблдона в одиночном разряде. Тогда в финале она взяла верх над Унс Джабир из Туниса – 3:6, 6:2, 6:2, и в этом году будет отстаивать свой титул.

Фото: wimbledon.com

На "Уимблдоне-2023" Елена Рыбакина получила третий номер посева, и выступает в качестве одной из главных фавориток турнира - казахстанской теннисистке придется защищать свой чемпионский титул.