Уимблдон-2024: история самого престижного турнира

1 июля стартовал старейший турнир в истории тенниса Уимблдон. В течение двух недель участники будут разыгрывать самый престижный трофей в мире. Zakon.kz рассказывает об истории травяного турнира "Большого шлема".

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Уимблдонский турнир – самое ожидаемое теннисное событие года. Переплюнуть его по популярности – дело безнадежное. В 2024 году Уимблдон проходит с 1 по 14 июля. Травяной "Шлем" перенесен в начало месяца в связи со стартом в конце июля Олимпийских игр в Париже (Франция).





Самый первый матч в рамках Уимблдонского теннисного турнира был сыгран еще в XIX веке – 9 июля 1877 года. Тогда соревновались только мужчины. В борьбу за первый трофей вступили 22 игрока, а финал посетили около 200 зрителей.

Почти каждый год Уимблдон устанавливает новые рекорды по размеру общего призового фонда. В 2024 году общая сумма выросла на 11,9% и составила рекордные 50 млн фунтов (в 2023 было 44,7 млн фунтов). Чемпионы в одиночном разряде получат по 2,7 млн фунтов (3,4 млн долларов), проигравшие в первом круге – 60 тыс.фунтов (76,3 тыс. долларов).

Уимблдонский теннисный турнир славится своими традициями. Главный из которых, дресс-код. Но и здесь всегда находились бунтари, менявшие устоявшиеся десятилетиями представления о местной "моде". Одна из них – француженка Сюзанна Ленглен. В 1919 году она поразила чопорных англичан, выйдя на корт в относительно короткой юбке (все остальные играли в длинных, до земли, юбках и в блузках с длинными рукавами), а на следующий год сменила традиционную белую шляпку на цветную ленту.

С прошлого года организаторы несколько смягчили дресс-код. Женщины, в конце концов, добились права надевать под юбку цветное нижнее белье – трусы или шорты. Вся остальная экипировка должна оставаться белоснежной.

Фото: wimbledon.com

Впервые флаг Казахстана напротив фамилии участника Уимблдона появился в 1994 году. Елена Лиховцева попала в основную сетку женского одиночного разряда. Правда, в первом же круге она проиграла 14-й ракетке турнира Аманде Кетцер из ЮАР – 4:6, 0:6.



На рубеже XX и XXI веков честь казахстанского тенниса на Уимблдоне отстаивала Ирина Селютина, которая выступала в трех разрядах – одиночном, парном и смешанном. Лучшего результата она добилась в 2002 году, когда в дуэте с южноафриканкой Нанни де Вильерс дошла третьего круга.

Постепенно к нам стали приходить и большие победы. В 2010 году Ярослава Шведова выиграла Уимблдон с американкой Ваней Кинг в парном разряде, победив в финале россиянок Елену Веснину и Веру Звонареву – 7:6 (8:6), 6:2. А в 2022-м Елена Рыбакина стала первой в истории отечественного тенниса чемпионкой Уимблдона в одиночном разряде. Тогда в финале она взяла верх над Онс Жабер из Туниса – 3:6, 6:2, 6:2.

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На Уимблдоне-2023 финалистки 2022 года встретились в четвертьфинале, в котором спортсменка из Туниса взяла реванш у Рыбакиной (7:6, 4:6, 1:6).

В прошлом году чемпионом Уимблдона в мужском одиночном разряде стал испанский теннисист Карлос Алкарас. В женском – Маркета Вондроушова (Чехия).

Фото: wimbledon.com. Карлос Алькарас и Маркета Вондроушова

Второй игровой день Уимблдона-2024 ознаменовался громкой сенсацией. Действующая чемпионка женского одиночного разряда и шестая ракетка мира Маркета Вондроушова (Чехия) потерпела поражение от малоизвестной испанки Джессики Бузас Манейро (83 WTA). Впервые с 1994 года действующая чемпионка Уимблдона завершила защиту титула уже в первом круге.



Подобный случай произошел 30 лет назад со Штеффи Граф. В 1994 году легендарная немецкая теннисистка, будучи действующей чемпионкой, проиграла уже в стартовом круге.

В финале прошлого года Маркета Вондроушова одержала победу над Онс Жабер (Тунис) со счетом 6:4, 6:4.

Впервые за 28 лет на травяном турнире "Большого шлема" не выступит ни одна из легендарных сестер Уильямс. 44-летняя Винус провела в нынешнем сезоне всего два матча и занимает 516-е место в рейтинге WTA, в прошлом году она выступила на Уимблдоне по уайлд-кард и проиграла в первом круге. Серене 42 года, она завершила карьеру в 2022 году после выступления на US Open.

В общей сложности сестры Уильямс выиграли 12 чемпионских титулов в одиночном разряде на Уимблдоне. Серена – семикратная чемпионка британского "Шлема" (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016), Винус пять раз побеждала на Уимблдонском турнире (2000, 2001, 2005, 2007, 2008). Дуэт сестер Уильямс шесть раз выиграл Уимблдон в парном разряде.

Ранее было представлено расписание матчей Уимблдона на 4 июля.