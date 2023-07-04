"Уимблдон-2023": видеообзор матча Уильямс – Свитолина

На Уимблдоне в матче первого круга пятикратная чемпионка британского "Большого шлема" в одиночном разряде Винус Уильямс потерпела поражение от украинской спортсменки Элины Свитолиной со счетом – 4:6, 3:6. Организаторы турнира представили видеообзор этой встречи, сообщает Zakon.kz

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43-летняя американская теннисистка Винус Уильямс провела свой 23-й по счету матч на Уимблдоне. На самом престижном турнире Винус дебютировала в 1997 году. За это время она выиграла пять чемпионских титулов в одиночном разряде и шесть – в парном.

В матче против Элины Свитолиной титулованная Уильямс поскользнулась и крайне неприятно упала в первом сете встречи. Счет на тот момент был 2:0 в пользу американки. Винус продолжила игру с тейпом на правом колене, но в итоге уступила сопернице в первой партии 4:6, а в перерыве между сетами взяла медицинский тайм-аут.

"Не понимаю, как это произошло. Трава по своей природе скользкая, так что в какой-то момент ты можешь упасть. Мне просто не повезло. Я идеально начала матч, а потом меня убила трава. Думала ли сняться? Нет. Я пыталась понять, как выиграть матч, попыталась бороться, чтобы прожить еще один день", – сказала Уильямс на пресс-конференции. Винус Уильямс





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