Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

"Уимблдон-2023": видеообзор матча Уильямс – Свитолина

На Уимблдоне в матче первого круга пятикратная чемпионка британского «Большого шлема» в одиночном разряде Винус Уильямс потерпела поражение от украинской спортсменки Элины Свитолиной Фото: wimbledon.com
На Уимблдоне в матче первого круга пятикратная чемпионка британского "Большого шлема" в одиночном разряде Винус Уильямс потерпела поражение от украинской спортсменки Элины Свитолиной со счетом – 4:6, 3:6. Организаторы турнира представили видеообзор этой встречи, сообщает Zakon.kz

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

43-летняя американская теннисистка Винус Уильямс провела свой 23-й по счету матч на Уимблдоне. На самом престижном турнире Винус дебютировала в 1997 году. За это время она выиграла пять чемпионских титулов в одиночном разряде и шесть – в парном.

В матче против Элины Свитолиной титулованная Уильямс поскользнулась и крайне неприятно упала в первом сете встречи. Счет на тот момент был 2:0 в пользу американки. Винус продолжила игру с тейпом на правом колене, но в итоге уступила сопернице в первой партии 4:6, а в перерыве между сетами взяла медицинский тайм-аут.

"Не понимаю, как это произошло. Трава по своей природе скользкая, так что в какой-то момент ты можешь упасть. Мне просто не повезло. Я идеально начала матч, а потом меня убила трава. Думала ли сняться? Нет. Я пыталась понять, как выиграть матч, попыталась бороться, чтобы прожить еще один день", – сказала Уильямс на пресс-конференции.Винус Уильямс


Ранее в стартовом раунде победу одержала первая ракетка мира Ига Швёнтек.

Читайте также

Александр Бублик стартовал с победы на Уимблдоне-2023

Швёнтек победила Чжу Линь и пробилась во второй круг Уимблдона

"Уимблдон-2023": сетка парного разряда

Пахита Амири
Великобритания США
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
material Материалы
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Коллаж
Главное за день: побег сына Турлыханова, дело Мухамедиулы, стоимость LRT, выплата на погребение
Как будут выплачивать бозовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
Как будут выплачивать базовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
Как выплачивают АСП с 1 июля: новые правила
Как выплачивают АСП с 1 июля: новые правила
В Казахстане утверждили правила назначения выплаты на погребение
В Казахстане утвердили правила назначения выплаты на погребение
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления