"Уимблдон-2023": Рыбакина и Путинцева стартуют на турнире

Сегодня, 4 июля, на Отрытом чемпионате Великобритании по теннису свои первые матчи проведут сразу две представительницы Казахстана. Также в борьбу вступит первая ракетка мира среди мужчин Карлос Алькарас, сообщает Zakon.kz.

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И вот какие расклады на топовые матчи второго игрового дня Уимблдона дает Olimpbet.

Фото: Olimpbet

Шелби Роджерс (США) – Елена Рыбакина (Казахстан). 18:30 (время Астаны)



Для Елены Рыбакиной начинается самый ожидаемый турнир сезона. 4 июля, на Уимблдоне она начнет защиту чемпионского титула, который завоевала в прошлом году. Пока сложно судить о состоянии третьей ракетки мира. Сначала казахстанка провалила "Ролан Гаррос", сославшись на вирус. Затем сенсационно проиграла на траве в Берлине и снялась с турнира в Истборне еще до его старта. Есть мнение, что, вернувшись из Франции, она специально не стала напрягаться, чтобы полностью восстановиться к Лондону. Если это действительно так и Рыбакина уладила все проблемы со здоровьем, то особых проблем в своем первом матче с Роджерс она испытать не должна.

Соперницы хорошо знают друг друга, начиная с 2020 года, они пять раз встречались между собой. Елена пока ведет в противостоянии со счетом - 3:2. Конечно, звание третьей ракетки мира говорит само за себя, но трава – это как раз то покрытие, где она демонстрирует свои лучшие качества. Роджерс, занимающая в рейтинге WTA 49 место, могла бы доставить проблемы своей подачей или агрессивной игрой, но на другом покрытии.

Аналитики Olimpbet считают Рыбакину однозначной фавориткой данной встречи – П1 – 6.56, П2 – 1.11. Предлагаемый коэффициент на то, что теннисистки сыграют меньше 19,5 геймов – 1.91.

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – Юлия Путинцева (Казахстан). 22:30

У второй казахстанской теннисистки Юлии Путинцевой дела на старте Уимблдона обстоят не очень хорошо. Две недели назад она получила травму и провела на траве лишь одну игру. Даже если она успела восстановиться, то едва ли смогла нормально подготовиться. Тем более, газон абсолютно не ее покрытие.

В рейтинге WTA Путинцева на сегодня занимает 56 место и вполне ему соответствует, являясь крепким середняком мирового тура. А в соперницы ей досталась 13 ракетка мира, имеющая в своем активе даже победы на травяных турнирах. Но при этом в текущем сезоне Хаддад-Майя мастерством не блещет. А Путинцева может любую игру вытащить за счет агрессии и способности доставать любые мячи, а также за счет характера, который позволяет ей спасать любые матчи, если только она не даст волю эмоциям и не начнет нервничать, допуская невынужденные ошибки.

Эксперты Olimpbet отмечают, что у Хаддад-Майи больше шансов выйти во второй круг – П1 – 1.28, П2 – 3.72. На то, что Путинцева выиграет в упорной трехсетовой борьбе (1:2) коэффициент – 7.4.

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Карлос Алькарас (Испания) – Жереми Шарди (Франция). 18:00

Первая ракетка мира Карлос Алькарас, по мнению Olimpbet, без проблем выйдет во второй круг Уимблдона. На старте турнира 20-летнему испанцу попался известный игрок Жереми Шарди. 36-летний француз пропустил весь прошлый сезон из-за операции и в нынешнем туре играл крайне мало. Он занимает в рейтинге АТР 542 место и на траве провел всего одну игру, которую проиграл, тогда как испанец выиграл на этом покрытии турнир в Лондоне.

В свои лучшие времена Шарди славился мощными подачами и хорошей игрой у сетки. Но сегодня кондиции оппонентов слишком разные. Француз заявил, что завершит карьеру на Уимблдоне. Очевидно, матч с сильнейшим теннисистом мира и станет для него последним – П1 – 1.01, П2 – 18.75. Коэффициент на счет 3:0 в пользу Алькарарса – 1.22.

Даниил Медведев (Россия) – Артур Фери (Великобритания). 20:30

Повезло с жеребьевкой и третьей ракетке мира Даннилу Медведеву. Он называет Уимблдон своим любимым турниром "Большого шлема" и в этом году однозначно является одним из фаворитов. А на старте ему попался местный 20-летний теннисист, который является обладателем wild card. Медведев в текущем сезоне выиграл уже пять титулов, а на травяном турнире в Галле дошел до четвертьфинала.

Фери же провел на траве лишь два матча и оба проиграл. До этого он в основном играл на "челленджерах" и пропуск от организаторов является для него большим авансом, так как в игре на траве он ничего выдающегося не демонстрирует.

Самый популярный букмекер Казахстана не сомневается, что Медведев одержит победу в первом круге Уимблдона – П1 – 1.01, П2 – 21. Хороший коэффициент предлагается на то, что россиянин в первом сете не отдаст сопернику ни одного гейма – 8.

Панна Удварди (Венгрия) – Арина Соболенко (Беларусь). 21:45

Однозначным фаворитом в матче первого круга у Olimpbet считается и вторая ракетка в женском одиночном разряде Арина Соболенко. Белорусская теннисистка после поражения в полуфинале грунтового "Ролан Гаррос" отдыхала две недели, затем сыграла на травяном турнире в Берлине, где не смогла пробиться в четвертьфинал.

Возможно, Соболенко экономила силы перед "Большим шлемом". В Лондоне она проводила спарринг-матчи с Еленой Рыбакиной и должна была уже перестроиться в игре на траве. В соперницы же ей досталась представительница Венгрии, занимающая 82 место в рейтинге WTA. Удварди на траве провела и вовсе только одну встречу, проиграв в квалификации на Истборне. В целом эта теннисистка в сезоне игрой не блещет и с большим трудом удерживается в топ-100. Соболенко должна оформить победу на классе – П1 – 14.75, П2 – 1.02. !