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Александр Бублик стартовал с победы на Уимблдоне-2023

теннисист Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана и 26-я ракетка мира Александр Бублик в стартовом матче Открытого чемпионата Великобритании со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:4, 6:4 обыграл 54-ю ракетку мира, американца Маккензи Макдональда, сообщает Zakon.kz.

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За 2 часа и 50 минут игрового времени Александр 24 раза подал на вылет и реализовал четыре брейк-пойнта из 11-ти (36%).

Следующим соперником казахстанца станет еще один представитель США Джеффри-Джон Вулф (48 АТР).

Ранее сообщалось, что Александр Бублик остался на прежней позиции (26 номер) в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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Бублик Александр Великобритания
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