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Остапенко не пустила Путинцеву в четвертьфинал Уимблдона-2024

Теннис Поражение Уимблдон Фото: ktf.kz
Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева завершила свои выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата Великобритании по теннису, уступив в четвертом круге представительнице Латвии – Алёне Остапенко, сообщает Zakon.kz.

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13-я сеяная Уимблдона Остапенко без разведки начала поединок с Путинцевой, обыграв ее в первой партии со счетом 6:2 и при этом затратила всего лишь 25 минут. 

Свое преимущество латышская теннисистка не отдала и во втором сете, уверенно взяв его – 6:3. В итоге Остапенко продолжает борьбу за титул английского первенства, а Юлия едет домой. 


Таким образом, казахстанские болельщики тенниса смогут увидеть в четвертьфинале Уимблдона-2024 только одну нашу спортсменку – Елену Рыбакину. Первая ракетка страны несколько часов назад обыграла  россиянку Анну Калинскую на стадии 1/8 финала. 

Рыбакина за путевку в полуфинал травяного Гранд Слэма теперь 10 июля сразится с Элиной Свитолиной из Украины.

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Куандык Шынасилов
Путинцева Юлия Рыбакина Елена 2024 год Теннис Уимблдон
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