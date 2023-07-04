"Наш теннис": казахстанские юниоры - триумфаторы турнира в Иране

С 26-го июня по 1-е июля в Тегеране (Иран) прошел турнир серии ITF Juniors J100 среди игроков до 18 лет. Два казахстанских теннисиста забрали трофеи с иранского корта. Zakon.kz рассказывает об успехах казахстанских юниоров.

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Турнир в столице Ирана собрал лучших игроков этой возрастной категории. Среди них не затерялись два представителя Казахстана: карагандинец Амир Омарханов и Даниал Рахматуллаев из Актау. Беспощадная турнирная сетка свела соотечественников в полуфинале одиночных состязаний, хотя, безусловно, хотелось бы видеть двух казахстанцев в финале соревнования. Победу в казахстанском дерби на стадии 1/2 финала одержал Даниал Рахматуллаев со счетом - 5:7, 6:3, 7:5.

В решающей игре Даниал Рахматуллаев встретился с первой ракеткой турнира россиянином Дмитрием Буртцевым. Казахстанец получил седьмой номер посева соревнования. Несмотря на номера посева, Даниал сотворил сенсацию, уверенно обыграв в финале титулованного соперника со счетом 6:3, 6:3.

Фото: ktf.kz

В парном разряде турнира в Тегеране триумфатором также стал представитель Казахстана талантливый Амир Омарханов. 15-летний воспитанник карагандинской школы тенниса выступал с Йоаном Найдёновым из Болгарии. В финальной игре казахстанско-болгарский дуэт выиграл у Имрана Хайтбаева (Узбекистан) – Даниила Рыженкова (Беларусь) со счетом – 7:6, 6:3. Амиру Омарханову удалось завоевать чемпионский титул несмотря на то, что в финале он играл с травмой спины, которую получил в полуфинальном матче. В беседе с корреспондентом Zakon.kz, Амир признался, что турнир подарил ему много положительных эмоций.



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"Для меня это второй подряд титул в парном разряде. На предыдущем турнире в Грузии мы в паре с Йонам тоже стали чемпионами. Таким образом, идем с победной серией в восемь матчей подряд. Мы хорошо сыгрались вместе с болгарским теннисистом. В Иране я должен был сыграть на двух турнирах, но из-за травмы спины пришлось сняться со второго соревнования. В целом на этом турнире я получил массу позитивных эмоций, доволен своим результатом, приобрел много опыта. Мне очень понравилось покрытие на этом турнире, очень необычное, я никогда не играл на таком виде грунта – он был очень быстрым и с высоким отскоком. Это было что-то новенькое для меня, приходилось приспосабливаться". Амир Омарханов

Успехи казахстанских юниоров на турнире в Тегеране придадут уверенности нашим молодым теннисистам в преддверии важных матчей. Осенью в испанском городе Кордоба пройдет финальный этап юниорского "Кубка Дэвиса" среди сборных до 16 лет. Команда Казахстана впервые в истории отечественного тенниса примет участие в чемпионате мира.

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