Казахстанский теннисист стал чемпионом турнира в Иране

В Тегеране (Иран) завершился турнир серии ITF Juniors J100 TEHRAN среди игроков до 18 лет. В финале соревнования сыграл представитель Казахстана Даниал Рахматуллаев, сообщает Zakon.kz.

16-летний воспитанник школы тенниса города Актау Даниал Рахматуллаев (284 ITF Juniors) в решающей игре разгромил хозяина корта Амирали Гавама со счетом 6:0, 6:1. Стоит отметить, что Даниал на пути к титулу выиграл у всех своих соперников с одинаковым счетом 6:0, 6:1, не отдав при этом ни одного сета. Это уже второй титул подряд Рахматуллаева в Иране, неделю назад он также взял трофей в одиночном разряде.

Также в столице Ирана другой юный теннисист из Казахстана Жакас Козбак стал победителем в парном разряде. Казахстанец в дуэте с Дмитрием Буртцевым из России обыграл Зангара Нурланулы (Казахстан) - Криша Тиаджи (Иран) со счетом 7:6 (7:3), 3:6, 10:8.

Ранее первая ракетка Казахстана Александр Бублик одержал победу в третьем круге Уимблдона.