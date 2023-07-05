"Уимблдон-2023": Бублику прогнозируют успех во втором круге

Сегодня, 5 июля, лидер мужской сборной Казахстана по теннису Александр Бублик проведет на Открытом чемпионате Великобритании встречу второго круга. Первой ракетке Казахстана будет противостоять Джеффри Джон Вольф (США), сообщает Zakon.kz.

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Сильнейший теннисист Казахстана может выиграть уже седьмой матч подряд на траве. И вот какие расклады на сегодня у Olimpbet.

Фото: Olimpbet

Александр Бублик (Казахстан) – Джеффри Джон Вольф (США). 21:30 (время Астаны)



Первая ракетка Казахстана в этом сезоне не перестает удивлять, выступая на траве. Александр Бублик легко прошел первый круг Уимблдона и теперь идет на серии из шести побед кряду. В рамках 1/32 финала ему предстоит сыграть с дебютантом лондонского турнира "Большого шлема" Джеффри Джоном Вольфом из США, занимающим в рейтинге АТР 48 место.

Не так давно американец проиграл предыдущему сопернику Бублика Маккензи Макдональду (4:6, 4:6) и на траве смотрится не так убедительно, как казахстанец. Однозначно ему будет тяжело дать бой такому опытному сопернику.

По мнению Olimpbet, Бублик продлит в этом матче свою победную серию – П1 – 1.5, П2 – 2.62. Очень хороший коэффициент предлагается на то, что казахстанец выиграет первый сет всухую – П1 6:0 – 101.

Даниил Медведев (Россия) – Артур Фери (Великобритания). 18:00

Третья ракетка мира Даниил Медведев сегодня проведет свой первый матч на Уимблдоне. На предыдущем турнире "Большого шлема" в Париже он вылетел в первом же круге, затем провалил два турнира на траве и в Лондоне уже не выглядит претендентом на титул. Но даже если россиянин испытывает проблемы с игрой, победа в стартовом матче должна стать для него достаточно легкой. Иначе ему надо всерьез задуматься о том, как не потерять свои позиции в мировом рейтинге.

В соперники Медведеву достался обладатель wild card Артур Фери с очень низким мировым рейтингом. До этого 20-летний британец не смог пройти квалификацию на травяных турнирах в Лондоне и Истборне. А последнюю победу одержал в матче "Челленджера".

Аналитики Olimpbet считают, что Медведев должен пройти во второй круг на классе – П1 – 1.01, П2 – 21, причем сделать это в трех сетах – П1 3:0 – 1.17.

Джордан Томпсон (Австралия) – Новак Джокович (Сербия). 21:00

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Главный фаворит мужского розыгрыша Уимблдона и его действующий победитель Новак Джокович в этом сезоне выиграл уже два турнира "Большого шлема" и нацелен на третий. Открытый чемпионат Великобритании он может выиграть уже в восьмой раз и, очевидно, соперник по второму кругу в лице 70 ракетки мира из Австралии – очень легкая добыча.

Несмотря на то, что Томпсон хорош на приемах мяча, он значительно ниже классом. И если Ноле в первом матче против аргентинца Педро Качина (6:3, 6:3, 7:6) отдал лишь один гейм на своей подаче, то Томпсон едва не вылетел, но сумел в долгой и упорной борьбе пройти малоизвестного американца Брендона Накасиму (2:6, 2:6, 6:4, 7:6, 6:3).

Эксперты Olimpbet не сомневаются в успехе Джоковича – П1 – 16.75, П2 – 1.01. 36-летний серб наверняка оформит победу очень быстро – Тот(29.5) М –1.91.

Андрей Рублев (Россия) – Аслан Карацев (Россия). 21:30

Российское дерби состоится во втором круге Уимблдона. Сильнейшего будут выявлять седьмая ракетка мира Андрей Рублев и Аслан Карацев, замыкающий топ-50. Рублев траву не любит, но продолжает совершенствоваться на этом покрытии. В стартовом матче он выбил чемпиона парного разряда Макса Перселла из Австралии (6:3, 7:5, 6:4). Карацев же не без труда прошел низкорейтингового 19-летнего француза Люка ван Аша (6:7, 6:4, 6:2, 6:4). По стилю игры Аслан считается неудобным соперником для своего соотечественника, вот только такой же стабильной игрой похвастать не может.

При этом в минус Рублеву можно записать ошибки на своей подаче. Несмотря на это, на предыдущих турнирах на траве он отыграл лучше и является в этой встрече фаворитом П1 – 1.19, П2 – 4.76, легкой и быстрой игры ожидать не стоит – Тот(36.5) Б – 1.89.

Ига Швёнтек (Польша) – Сара Соррибес-Тормо (Испания). 19:45

А в женском одиночном разряде сегодня все внимание будет приковано к игре Иги Швёнтек, которая в нынешнем сезоне на траве не проигрывала ни разу, не считая отказа выходить на матч в Бад Хомбурге. В стартовой встрече в Лондоне 22-летняя полька в одну калитку вынесли китаянку Линь Чжу (6:1, 6:3). И самый популярный букмекер Казахстана не сомневается, что она сделает это и во втором круге с Сарой Соррибес-Тормо.

Сегодня оказывать сопротивление Швёнтек могут только топовые теннисистки. А испанка, занимающая в рейтинге WTA 84 место, на траве играет откровенно очень слабо и даже не проводила перед Лондоном подготовку на других травяных турнирах, очевидно понимая, что ей на "Большом шлеме" ловить нечего.

Коэффициент на победу Швёнтек равен 1.03, тогда как на успех Соррибес-Тормо – 12.75. Затягивать полька в этой встрече наверняка не станет – Тот (17.5) М – 1.84.

Ранее Елена Рыбакина прокомментировала свою победу в первом круге Уимблдона.