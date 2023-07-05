Рыбакина: Первые матчи всегда тяжелые

Третья ракетка мира Елена Рыбакина на послематчевой пресс-конференции прокомментировала свою победу в первом круге Уимблдона над Шелби Роджерс (4:6, 6:1, 6:2), сообщает Zakon.kz.

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Услышав, как тихо говорит Елена Рыбакина за пределами корта, трудно представить, что 24-летняя теннисистка обладает одной из самых мощных подач в женском теннисе. Но стоит Елене взять ракетку в руки, и лучшая теннисистка Казахстана без колебаний воспользуется великолепной подачей, которая помогла ей стать чемпионкой Уимблдона-2022. На прошлогоднем британском "Большом шлеме" первая ракетка страны стала рекордсменкой по количеству эйсов. За весь турнир она 64 раза подала навылет. В этом году Рыбакина начала защиту титула с рекордных для женского тура 315 эйсов. Таким образом, она быстро приближается к 380 эйсам, которые оформила за весь прошлый год.

Фото: wimbledon.com

Все объективы камер направлены на действующую чемпионку – Елена в числе главных фавориток турнира. Стартовый матч Уимблдона-2023 Рыбакиной пришлось проводить на Центральном корте, где она ровно год назад стала чемпионкой самого престижного турнира в теннисе. Первая ракетка Казахстана призналась, что играть стартовые матчи всегда тяжело. Тем более, когда на трибунах за тобой наблюдают королевские особы. На матче Рыбакиной с Шелби Роджерс присутствовали принцесса Уэльская Кэтрин, а также кумир детства Роджер Федерер, которого чествовали на Центральном корте перед игрой. Эмоциональное напряжение сказалось на игре Елены, первую партию казахстанская теннисистка неожиданно проиграла – 4:6.



"Я немного нервничала, но все равно довольна, что смогла победить в трех сетах. Плохо начала матч, плохо двигалась, сразу проиграла гейм на своей подаче и на приеме действовала недостаточно активно. Мне потребовался целый сет, чтобы почувствовать игру и начать играть лучше. Может, я сегодня так нервничала как раз потому, что мне очень нравится Роджер. В детстве я постоянно смотрела, как он играет. Год спустя снова оказаться на этом корте – это что-то особенное. Думаю, что первые матчи всегда тяжелые, я бы сказала, психологически – нужно войти в ритм турнира. Так что, надеюсь, следующий матч будет легче". Елена Рыбакина

За выход в третий круг Уимблдона Елена сыграет с победительницей матча между лаки-лузером Нао Хибино из Японии и француженкой Ализе Корне.

Ранее организаторы Уимблдона представили видеообзор игры Рыбакина – Роджерс.