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Александр Бублик вышел в третий круг Уимблдона-2024

Александр Бублик вышел в третий круг Уимблдона-2024 Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик 3 июля пробился в третий круг Открытого чемпионата Великобритании, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец получивший от организаторов соревнования 23-й номер посева, во втором круге обыграл француза Артуром Казо (98 АТР) со счетом 6:4, 7:6 (7:1), 6:4.

Матч продолжался 2 часа и 32 минуты. За время встречи Александр реализовал два брейк-пойнта, выполнил 19 эйсов. 

В третьем круге Бублик сыграет с победителем матча между американцем Томми Полом (13 АТР) и финном Отто Виртаненом (147 АТР).

Ранее Александр Бублик провел интереснейший матч против чеха Якуба Меньшика (78 АТР) – 4:6, 6:7 (2:7), 6:4, 6:4, 6:2.

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