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Самая красивая пара мирового тенниса сыграет в миксте на "Уимблдоне-2023"

Теннис Микст Уимболдон Фото: Instagram/paulabadosa, stefanostsitsipas98
8 июля на кортах Лондона в рамках Открытого чемпионата Англии по теннису стартуют игры в категории "микст". Любители тенниса сразу обратили внимание на интересную и довольнo авторитетную пару в лице Паулы Бадосы и Стефаноса Циципаса, сообщает Zakon.kz.

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Мировую общественность эта пара привлекла не просто своим присутствием на корте, а также отношениями, которые завязались у них с недавних пор. Плюс к этому оба спортсмена относятся к топовым игрокам мирового Тура и являются объектами разных рекламных кампаний. Стефанос ныне занимает пятую строчку мирового мужского рейтинга, а Паула находится на 35-й позиции женской классификации.

Теннис Микст Уимболдон

Фото: Instagram/paulabadosa, stefanostsitsipas98

Стефанос Циципас на Уимблдоне сыграет в трех категориях: в одиночке, в мужской паре с братом Петросом и в смешанном разряде со своей девушкой Паулой.

"Это только дополнительный стресс, никогда не думал, что буду играть в трех разрядах. Хотя очень приятно делать это с близкими людьми. Один из них недавно появился в моей жизни – Паулита, сделаем это. Плюс играем с братом, исполнение мечты, мы мечтали об этом с детства. Нам ничего не доставалось просто так, мы сами должны были всего добиться. Так что это особенный момент". Стефанос Циципас

В свою очередь Паула тоже не скрыла своих отношений с греческим теннисистом.

"В Австралии у меня была травма. Я смотрела матч Стефа, финал. И до этого теннисисты мне никогда не снились, но тогда он мне приснился. Мне приснилось, что мы оба выиграли Australian Open. И это было как какой-то романтический момент, но я не буду объяснять (улыбка)". Паула Бадоса

На нынешнем Открытом чемпионате Великобритании влюбленная пара "Бадоса – Циципас" встретятся на старте с первыми сеяными, американским дуэтом Остином Крайчеком и Джессикой Пегулой.

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Куандык Шынасилов
Великобритания
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