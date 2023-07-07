"Дневники Уимблдона": все самое интересное о британском "Большом шлеме"

Фото: wimbledon.com

Старейший турнир в истории тенниса – Уимблдон – в самом разгаре. Лидеры сборной Казахстана Елена Рыбакина и Александр Бублик продолжают выступление в одиночных разрядах. Zakon.kz представляет рубрику "Дневники Уимблдона" от Olimpbet.

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