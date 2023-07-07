Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

"Дневники Уимблдона": все самое интересное о британском "Большом шлеме"

Дневники Уимблдона все самое интересное о британском Большом шлеме Фото: wimbledon.com
Старейший турнир в истории тенниса – Уимблдон – в самом разгаре. Лидеры сборной Казахстана Елена Рыбакина и Александр Бублик продолжают выступление в одиночных разрядах. Zakon.kz представляет рубрику "Дневники Уимблдона" от Olimpbet.

Специальные репортажи с Уимблдона смотрите на YouTube-канале Olimpbet Play. Отвечайте на простые вопросы и выигрывайте призы прямиком с кортов легендарного турнира. Не забудьте подписаться, свежие выпуски выходят каждые два дня.

Ранее Елена Рыбакина вышла в третий круг Уимблдона. 

Читайте также

"Уимблдон-2023": видеообзор сенсационного матча Рууд – Броэди

Самая красивая пара мирового тенниса сыграет в миксте на "Уимблдоне-2023"

"Уимблдон-2023": видеообзор матча Рыбакина – Корне

Пахита Амири
Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
material Материалы
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
парк
В Астане открыли новый парк аттракционов
В Алматы вырастут тарифы на проезд в общественном транспорте
В Алматы повысят стоимость проезда в автобусах
В Алматы повысят стоимость проезда в общественном транспорте
100 тенге вместо 80: как алматинцы отреагировали на грядущее повышение стоимости проезда
Более 316 тысяч алматинцев получат компенсации за повышение тарифов ЖКХ
Более 316 тысяч алматинцев получат компенсации за повышение коммунальных тарифов
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления