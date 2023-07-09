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"Дневники Уимблдона": все самое интересное о британском "Большом шлеме"
Фото: wimbledon.com
Старейший турнир в истории тенниса – Уимблдон – подошел к своему экватору – позади одна игровая неделя. Zakon.kz представляет рубрику "Дневники Уимблдона" от Olimpbet.
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Ранее Zakon.kz рассказал о травяном покрытии старейшего турнира в истории.
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