"Дневники Уимблдона": все самое интересное о британском "Большом шлеме"

Старейший турнир в истории тенниса – Уимблдон – подошел к своему экватору – позади одна игровая неделя. Zakon.kz представляет рубрику "Дневники Уимблдона" от Olimpbet.

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