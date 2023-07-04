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"Дневники Уимблдона": все самое интересное о британском "Большом шлеме"

Дневники Уимблдона Фото: wimbledon.com
3 июля стартовал старейший турнир в истории тенниса - Уимблдон. В течение двух недель участники будут разыгрывать самый престижный трофей в мире. Zakon.kz представляет рубрику "Дневники Уимблдона" от Olimpbet.

Специальные репортажи с Уимблдона смотрите на YouTube-канале Olimpbet Play. Отвечайте на простые вопросы и выигрывайте призы прямиком с кортов легендарного турнира. Не забудьте подписаться, свежие выпуски выходят каждые два дня.

Ранее Елена Рыбакина вышла во второй круг Уимблдона. 

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