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"Дневники Уимблдона": все самое интересное о британском "Большом шлеме"
Фото: wimbledon.com
3 июля стартовал старейший турнир в истории тенниса - Уимблдон. В течение двух недель участники будут разыгрывать самый престижный трофей в мире. Zakon.kz представляет рубрику "Дневники Уимблдона" от Olimpbet.
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Ранее Елена Рыбакина вышла во второй круг Уимблдона.
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