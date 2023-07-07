Елена Рыбакина: Я спокойный человек

Третья ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина после победы над француженкой Ализе Корне в матче второго круга Уимблдона рассказала о том, почему редко проявляет эмоции на корте, сообщает Zakon.kz.

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На послематчевой пресс-конференции Елена Рыбакина поделилась своими эмоциями.

"Я спокойный человек, почти всегда такой была. У меня было не так много матчей, в которых вы можете увидеть мои эмоции. Я стараюсь сосредоточиться на себе. Иногда это хорошо, иногда, возможно, нет. Нужно постоянно следить за тем, что происходит вокруг. Я бы сказала, что это просто мой характер. Когда Ализе упала, я не знала, что делать. Это был шок. В тот момент внутри было много эмоций, и я просто старалась сохранять спокойствие". Елена Рыбакина

В третьем раунде The Championships Wimbledon лидер женской сборной Казахстана сыграет против британки Кэти Бултер (89-я в рейтинге WTA).

Ранее организаторы Уимблдона представили видеообзор матча Рыбакина – Корне.





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