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Елена Рыбакина: Иногда это сбивает с толку моих соперниц

Елена Рыбакина рассказала, как ей помогает спокойствие во время матчей Фото: wimbledon.com
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина рассказала, как ей помогает спокойствие во время матчей. Чемпионка Уимблдона-2022 редко проявляет эмоции на корте, что сбивает с толку ее соперниц, сообщает Zakon.kz.

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Пятая ракетка мира призналась, что по сравнению с другими теннисистками она старается не демонстрировать свои эмоции во время игры.

"Я стараюсь сохранять спокойствие и не показывать, что я зла или расстроена, вне зависимости от ситуации… Это мне помогает и, возможно, иногда сбивает с толку моих соперниц, особенно это работало вначале, когда меня никто не знал. Всем потребовалось время, чтобы выявить мои слабые места. Да, возможно, другие игроки проявляют гораздо больше эмоций, злости. Они работают над тем, чтобы стать спокойнее, у меня такое случается редко… Если я плохо играю или мои удары не работают, мне нужно демонстрировать сопернице, что я все еще здесь, все еще в борьбе", – приводит слова Рыбакиной The Tennis Letter.

Ранее Елена Рыбакина рассказала о трудностях, возникших у нее после победы на турнире "Большого шлема". 

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