Казахстанский теннисист пробился в полуфинал турнира в Германии

Вторая ракетка Казахстана Тимофей Скатов (138-й в рейтинге АТР) вышел в полуфинал соревнования серии Challenger в немецком Карлсруэ, сообщает Zakon.kz.

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В четвертьфинальной игре казахстанский теннисист одержал победу над Хади Хабибом из Ливана со счетом 6:3, 6:2. В матче за выход в финал турнира Тимофей сыграет с Алехандро Табило (Чили).

Другой представитель Казахстана Михаил Кукушкин (262 ATP) прошел в четвертьфинал "Челленджера" в Блумфилд–Хиллз (США). Во втором раунде казахстанец обыграл французского теннисиста Мпеши-Перрикара со счетом 3:6, 6:3, 6:2. В 1/2 финала Михаилу предстоит сразиться с американцем Денисом Кудлой.

Ранее с Уимблдона из-за травмы спины снялась Паула Бадоса.