Уимблдон-2023: сколько заработал Александр Бублик за выход в четвертый круг

Стало известно, сколько получит казахстанский теннисист Александр Бублик, который впервые пробился в 1/8 финала Уимблдона, сообщает Zakon.kz

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По информации Sports.kz, за выход в четвертый круг Бублик заработал 207 тысячу фунтов стерлингов (около 118 миллионов тенге).

В матче 1/8 финала Бублик сыграет с победителем пары Рублев — Гоффен.

Ранее сообщалось, что лидер мужской сборной Казахстана по теннису Александр Бублик преодолел третий круг Открытого чемпионата Великобритании. В матче третьего круга казахстанский теннисист уверенно выиграл у Максимилиана Мартерера из Германии (170-й в рейтинге АТР) со счетом 6:4, 6:1, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час и 51 минуту. Александр Бублик 10 раз подал навылет и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов.