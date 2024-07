Бублик не смог преодолеть третий круг Уимблдона, уступив американцу Томми Полу

Ставьте на теннис и участвуйте в розыгрыше Grand Slam Challenge от Olimpbet. Главный приз — поездка в Италию на итоговый турнир ATP. А также MacBook Pro, iPhone 15 и другие призы.



В поединке третьего круга он уступил американцу Томми Полу, который занимает 13-е место в рейтинге ATP.

Матч завершился со счетом 3:6, 4:6, 2:6 и продолжался 1 час 25 минут. Бублик совершил 15 эйсов, допустил две двойные ошибки и не реализовал единственный брейк-пойнт.

Tommy Paul, that was picture perfect 🖼️



The No.12 seed powers through Alexander Bublik 6-3, 6-4, 6-2 in just one hour and 25 minutes - his eighth win in a row on grass 😯#Wimbledon pic.twitter.com/Ev9z84f9wH