"Уимблдон-2023": Анна Данилина пробилась во второй круг в турнире смешанных пар

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина в дуэте с французом Николя Маю прошла во второй раунд смешанного разряда Уимблдона, сообщает Zakon.kz.

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В стартовом раунде казахстанско-французский тандем выиграл у российско-аргентинского дуэта Яна Сизикова – Андрес Молтени со счетом – 6:1, 6:4.

Во втором раунде Открытого чемпионата Великобритании Данилина и Маю сразятся с россиянкой Людмилой Самсоновой и итальянцем Андреа Вавассори.

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