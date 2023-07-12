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"Уимблдон-2023": Анна Данилина не прошла в полуфинал смешанного разряда

Уимблдон-2023: Анна Данилина не прошла в полуфинал смешанного парного разряда Фото: ktf.kz
Казахстанка Анна Данилина в паре с опытным французом Николя Маю проиграли в четвертьфинале Уимблдона-2023 смешанного разряда, сообщает Zakon.kz.

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В матче третьего круга Данилина и Маю уступили дуэту Мате Павич (Хорватия)/Людмила Киченок (Украина) — 3:6, 4:6. Встреча продлилась один час и 11 минут.

Напомним, что в первом круге Анна и Николя уверенно обыграли дуэт Яна Сизикова/Андрес Мольтени — 6:1, 6:4, во втором Андреа Вавассори/Людмила Самсонова— 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (10:8).

Данилина на данный момент располагается на 24-й позиции рейтинга WTA в парном разряде, что является лучшим результатом среди казахстанских теннисисток.

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