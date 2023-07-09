Теннис в деталях: все о травяных кортах Уимблдона

Самый престижный турнир в теннисе – Уимблдон – в полном разгаре. Британский "Большой шлем" единственный из четырех мейджоров, который проводится на траве. Zakon.kz рассказывает о травяном покрытии старейшего турнира в истории.

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До середины 1970-х трава была главным теннисным покрытием. На ней проводились три из четырех "Больших шлемов" и около половины обычных турниров. Но затем появился более выносливый и дешевый хард (корт с твердым покрытием), который постепенно начал доминировать в теннисном календаре. Сейчас на лужайках играют всего на семи мужских и шести женских турнирах.

Травяной сезон в теннисе короток, но очень ярок и своеобразен. Некоторые результаты на этом покрытии удивляют: главные фавориты вылетают, а малоизвестные теннисисты выстреливают. И на то есть причины. Игра на траве заметно отличается от тенниса на харде и на грунте, а важность подачи здесь гораздо выше. Тем не менее считать, что современные травяные корты, в том числе и на знаменитом Уимблдоне, быстрее харда, нельзя.

На травяном корте взять гейм на подаче соперника, особенно умеющего классно вводить мяч в игру, практически невозможно. За примерами далеко ходить не надо – в прошлом году чемпионкой в одиночном женском разряде стала казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, безусловно, мощная подача помогла нашей спортсменке выиграть титул. На Уимблдоне-2022 первая ракетка Казахстана стала рекордсменкой по количеству эйсов. За весь турнир она 64 раза подала навылет.

Фото: wimbledon.com

Причина повышенного "удельного веса" классной подачи на траве заключается вовсе не в скорости, а в отскоке. Дело в том, что на грунте он после соприкосновения с поверхностью корта более высокий, а значит, принимающие получают больше времени на подготовку и ответ. На траве мяч отскакивает значительно ниже, чем на грунте, и ниже, чем на харде. При соприкосновении мяча с травинками они изгибаются, что и приводит к пониженному отскоку. Как следствие, мяч пролетает меньшее расстояние до встречи с игроком, и реагировать на подачу приходится быстрее, что, само собой, сказывается на качестве приема.



Еще один фактор — непредсказуемость отскока от травы. Ведь газон идеально ровным сделать невозможно, а значит, мяч, попадая в точки, расположенные друг от друга в паре сантиметров, может лететь совершенно по-разному. Так что в отличие от предсказуемого харда подстроиться к приему практически невозможно.

Фото: wimbledon.com

Подготовкой уимблдонских кортов занимается целая команда специалистов во главе с Нилом Стабли, который работает во Всеанглийском клубе с 1995 года. Стоит отметить, что главный агроном стал всего восьмым по счету специалистом за 146-летнюю историю турнира. Под его руководством трудятся 15 человек, а на время турнира штат увеличивают примерно вдвое.



Детализированные правила, по которым во Всеанглийском клубе выращивают траву, занимают 33 страницы. А официальный сайт Уимблдона утверждает, что на подготовку площадки, соответствующей стандартам турнира, нужно примерно 15 месяцев.

Корты Уимблдона состоят на 100% из английского райграса (плевела многолетнего), это очень дорогое покрытие в плане обслуживания.

• В апреле корты засеивают 9 тоннами семян. Это идеальное время, потому что почва уже достаточно теплая и влажная, так что первые травинки пробиваются уже через 10 дней.

• Когда трава достигает высоты 15 миллиметров, ее впервые стригут. В мае стрижку повторяют три раза в неделю, а потом постепенно высоту травы сокращают на миллиметр в неделю и за месяц до начала соревнований выходят на нужный для тенниса уровень – 8 миллиметров. По ходу турнира корты каждый день стригут и обновляют линии.

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

• В мае по кортам раз в неделю проезжает тонный каток, чтобы уплотнить почву под травой. С той же целью в июне сокращают полив.

• 10 месяцев работники турнира делают то, что лучше для травы, а перед турниром начинают делать то, что лучше для игры.

• В сентябре каждый корт стригут наголо и добавляют по шесть тонн почвы, чтобы площадки были ровными.

• Летом в клубе работает ястреб Руфус – его выпускают, чтобы он отпугивал голубей, которые могут залететь на корт во время игры. Также корты охраняют собаки.

Фото: wimbledon.com

На Уимблдоне специалисты каждый день измеряют уровень азота в почве. Если он слишком высокий, то трава становится чрезмерно сочной и скользкой. Поэтому ближе к турниру работники используют меньше азотных удобрений, но при этом повышают уровень железа. Еще внимательно отслеживают уровень хлорофилла в траве. Если он слишком низкий, то трава ослаблена и плохо восстановится после нагрузок игрового дня.



Кроме того, огромное влияние имеет влажность воздуха. На Уимблдоне вместе с выдвижной крышей на Центральном корте установлены кондиционеры, которые высасывают лишнюю влагу до того, как она осядет на траву и сделает ее скользкой. По той же причине на траве матчи прерываются, как только начинается даже самый мелкий дождь.

Фото: wimbledon.com

Содержание травяных кортов – это целая наука, на которой специализируется Исследовательский институт спортивных газонов. В нем работают 70 человек: физики, химики, агрономы, биологи и инженеры, которые знают о траве все. Институт содержит экспериментальное поле в Йоркшире, на котором есть отдельный участок, выращенный по уимблдонским спецификациям. Там изучают взаимодействие газона с разными удобрениями и симулируют теннисные матчи при помощи специальных аппаратов, которые не просто топчутся по траве, а воспроизводят торможения и рывки, на которых строится теннис.



Исходя из последних научных находок, уимблдонские агрономы разрабатывают индивидуальную программу для каждого из 40 кортов, на которых теннисисты играют и тренируются во время турнира. Они все должны быть одинаковыми, несмотря на разницу в микроклимате: некоторые расположены в тени, некоторые – на солнце и так далее. Стоит отметить, на лондонском мейджоре также отсутствует освещение, так что все игры сворачиваются с наступлением темноты. Исключением являются Центральный стадион и корт №1, благодаря крыше и дополнительному освещению играть можно дольше.

Фото: wimbledon.com

Уимблдонский турнир с его травяными площадками навсегда останется в сердцах и памяти казахстанских любителей тенниса – британский мейджор подарил им первую чемпионку "Большого шлема" в одиночном женском разряде в истории страны.

Ранее Елена Рыбакина прокомментировала свое выступление на Уимблдоне-2023.