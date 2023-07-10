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Елена Рыбакина досрочно вышла в четвертьфинал Уимблдона

Вышла в четвертьфинал Уимблдона Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прошла в четвертьфинал Уимблдона, проходящий на травяных кортах в Лондоне, сообщает Zakon.kz.

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В матче четвертого круга Рыбакина, посеянная на турнире под третьим номером, встречалась с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей (13-й номер посева).

Встреча была завершена в первом сете при счете 4:1 в пользу казахстанской теннисистки. Бразильянка снялась из-за травмы, она покинула корт в слезах, не забрав сумки.

В четвертьфинале Уимблдона Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Онс Жабер (Тунис) — Петра Квитова (Чехия). Женский турнир Уимблдона-2023 завершится 15 июля.

Казахстанская теннисистка является действующей чемпионкой соревнований.

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Константин Вноровский
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