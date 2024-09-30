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Бейбит Жукаев вышел в финал квалификации "Мастерса". Евсеев и Кукушкин проиграли в первом круге

Бейбит Жукаев вышел в финал квалификации &quot;Мастерса&quot;. Евсеев и Кукушкин проиграли в первом круге Фото: ФТК
В Шанхае (Китай) стартовала квалификация турнира АТР-1000 (хард). Казахстанские теннисисты Бейбит Жукаев, Михаил Кукушкин и Денис Евсеев провели матчи первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре Жукаев одержал победу над Крисом ван Виком из ЮАР со счетом 6:3, 6:2. В финале отборочного этапа Бейбит встретится с Билли Харрисом (Великобритания, 104 АТР).

Другие казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Денис Евсеев проиграли в первом круге квалификации. Кукушкин уступил австралийцу Ли Ту (193 АТР). При счете 5:7, 2:4 казахстанец отказался от продолжения борьбы. Денис Евсеев потерпел поражение от японца Шо Шимабукуро (165 АТР) со счетом 7:6, 4:6, 1:6.

В основной сетке "Мастерса" в Шанхае выступят лидеры мужской сборной Казахстана – Александр Бублик и Александр Шевченко.

Ранее на турнире АТР-500 в Токио определились все участники полуфинала.

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