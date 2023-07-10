Михаил Кукушкин проиграл в финале турнира в США

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин провел финальный матч на турнире серии "Челленджер" в американском Блумфилд-Хиллз. Наш спортсмен встречался с хозяином корта Стивом Джонсоном, сообщает Zakon.kz.

Пока звезды мирового тенниса соревнуются на главном турнире года Уимблдоне, остальные проводят встречи на менее рейтинговых состязаниях. Один из таких прошел в Блумфилд-Хиллз (США). В финале соревнования категории "Челленджер" американец Стив Джонсон﻿, занимающий 219-е место в рейтинге ATP, в упорной борьбе взял верх над 262-м номером мировой классификации Михаилом Кукушкиным со счетом – 6:4, 6:7(7:9), 7:6(7:4).

Соперники провели на корте 3 часа 15 минут. Счет в личном противостоянии сравнялся - 3:3.

Джонсон завоевал 10-й титул на "Челленджерах" (первый - с марта 2020 года). Он заработает 75 рейтинговых очков и $10,840 призовых, Кукушкин получит 50 баллов и $6,355﻿.

Ранее было представлено расписание восьмого игрового дня Уимблдона.