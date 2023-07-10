Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Михаил Кукушкин проиграл в финале турнира в США

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин провел финальный матч на турнире серии «Челленджер" в американском Блумфилд-Хиллз. Наш спортсмен встречался с хозяином корта Стивом Джонсоном Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин провел финальный матч на турнире серии "Челленджер" в американском Блумфилд-Хиллз. Наш спортсмен встречался с хозяином корта Стивом Джонсоном, сообщает Zakon.kz.

Пока звезды мирового тенниса соревнуются на главном турнире года Уимблдоне, остальные проводят встречи на менее рейтинговых состязаниях. Один из таких прошел в Блумфилд-Хиллз (США). В финале соревнования категории "Челленджер" американец Стив Джонсон﻿, занимающий 219-е место в рейтинге ATP, в упорной борьбе взял верх над 262-м номером мировой классификации Михаилом Кукушкиным со счетом – 6:4, 6:7(7:9), 7:6(7:4).

Соперники провели на корте 3 часа 15 минут. Счет в личном противостоянии сравнялся - 3:3.

Джонсон завоевал 10-й титул на "Челленджерах" (первый - с марта 2020 года). Он заработает 75 рейтинговых очков и $10,840 призовых, Кукушкин получит 50 баллов и $6,355﻿.

Ранее было представлено расписание восьмого игрового дня Уимблдона. 

Читайте также

Отомстит ли Рыбакина обидчице Путинцевой и выйдет в четвертьфинал Уимблдона

Пахита Амири
США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
material Материалы
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
обсуждение
Усилить права заемщиков финорганизаций хотят в Казахстане
Какие девять банков ликвидируют в Казахстане
Какие девять банков ликвидируют в Казахстане
В Казахстане утвердили новые правила перечисления пенсионных взносов работодателями в ЕНПФ
В Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ
Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Германии
Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Германии
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления