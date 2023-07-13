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У Карена Хачанова родился сын

Российский теннисист Карен Хачанов во второй раз стал отцом Фото: twitter/karenkhachanov
Российский теннисист Карен Хачанов во второй раз стал отцом. Радостной новостью 11 номер мирового рейтинга поделился в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

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У Хачанова и его супруги Вероники растет еще один сын Давид, который родился в сентябре 2019 года.

"Добро пожаловать в мир, мой второй малыш Микаэль", – написал Хачанов.

27-летний Хачанов – чемпион пяти турниров серии ATP (четырех в одиночном разряде и одного в парном), обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России. На турнирах "Большого шлема" его лучшие результаты – это полуфиналы на US Open – 2022 и Открытом чемпионате Австралии-2023. Ранее Карен снялся с Уимблдона-2023 из-за стрессового перелома.

Ранее Онс Жабер прокомментировала победу над Еленой Рыбакиной в четвертьфинале Уимблдона. 

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