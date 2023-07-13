Онс Жабер: Я играла с такой свободой

Шестая ракетка мира Онс Жабер прокомментировала победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в четвертьфинале Уимблдона-2023. Также теннисистка из Туниса вспомнила финал прошлого года, когда проиграла казахстанке, сообщает Zakon.kz.

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На пресс-конференции Онс Жабер не смогла удержаться от воспоминаний с прошлого Уимблдона, где упустила возможность стать чемпионкой.

"Когда мы выходили на корт, было ощущение, что я играю тот же матч против нее. Только в этот раз я поменялась местами, пошла на другое место, на котором она выиграла в прошлом году. Хотела бы поменять эту победу на прошлогодний матч? И да, и нет. Верю, что в прошлом году я еще была не готова сыграть такой матч. Я не жалею о прошлом годе. Я многому научилась из прошлогоднего финала. Горжусь собой за то, что стала лучше психологически, физически и лучше стала справляться с теннисной ракеткой. Прошлогодний финал я не пересматривала, не могу. Очень тяжело, просто не могу смотреть. Могу посмотреть этот матч, но не тот. Я смотрела несколько розыгрышей, но не всю игру". Онс Жабер

Также Онс Жабер призналась, что обыграть третью ракетку мира из Казахстана ей было нелегко.



"Если кто-то не следит за теннисом, то может подумать, что случилась большая сенсация. Но я и раньше обыгрывала Елену. Ее очень тяжело обыграть. В этой игре мне нечего было терять. Когда проиграла первый сет, мне уже было все равно. Я шла на каждый мяч. Поговорила с Мартиной Навратиловой, она показала мне статистику, сказала, что у меня было 13 виннерсов и только три невынужденных ошибки. Я подумала – да ладно, это точно я? Я играла с такой свободой, чувствовала, что верю в такие стадии – полуфинал, финал "Большого шлема". Я все ближе к исполнению своего желания. Ни о чем не жалею. У меня все идет на 100%. Посмотрим. Я уже не тот игрок, что в прошлом году. В прошлом году я не смогла придерживаться плана, хотя хотела. В финале я была так вымотана физически и эмоционально. Матчи с такими игроками требуют много сил. Не жалею о том, что случилось год назад. Я бы злилась, если бы ничего не изменила в этом матче, но я изменила. И все сработало. Считаю, я должна была выигрывать и первый сет. Во втором сете сохраняла концентрацию". Онс Жабер

Ранее Елена Рыбакина прокомментировала поражение в четвертьфинале Уимблдона.



