Чешская теннисистка стала первой с 1963 года несеяной финалисткой Уимблдона

42-я ракетка мира, чешская теннисистка Маркета Вондроушова стала первой несеяной финалисткой Уимблдона с 1963 года, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет championat.com, Маркета на данный момент единственная теннисистка в Открытой эре (с 1968 года), которой удалось выйти в финал турнира "Большого шлема" на траве, не попав в посев.

В полуфинале Уимблдона-2023 Вондроушова обыграла бронзового призера Олимпиады-2020, бывшую третью ракетку мира, представительницу Украины Элину Свитолину (WC, 76-я в рейтинге WTA) со счетом 6:3, 6:3. В финале британского травяного мэйджора Вондроушова сыграет с победительницей матча Онс Жабер (Тунис, 6, прошлогодняя финалистка) – Арина Соболенко (Беларусь, 2).

Отмечается, что Маркета не первый раз выходит в финал турнира "Большого шлема". В 2019 году чешка дошла до финала "Ролан Гаррос".