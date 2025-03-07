Чемпионка Уимблдона взяла перерыв из-за травмы плеча

Чемпионка Уимблдона-2023, 45-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова в социальных сетях заявила, что возьмет перерыв из-за травмы плеча, сообщает Zakon.kz.

В августе 2024 года Вондроушова перенесла операцию на левом плече. В начала сезона спортсменка вернулась и провела восемь матчей на четырех турнирах. Она пропустила Australian Open из-за травмы, которую получила в Аделаиде.



"Снова не выхожу на корт. Все еще борюсь с травмой плеча. Хотя это нелегко, у меня есть несколько месяцев интенсивных тренировок и реабилитации, чтобы восстановить руку. Терпение и время – вот мои приоритеты сейчас, но я верю, что все это будет стоить того. Так что, надеюсь, скоро вернусь на корт. Спасибо всем за поддержку", – написала Вондроушова в социальных сетях.

Вондроушова является победительницей Уимблдона 2023 года, а также серебряным призером Олимпийских игр в Токио.



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