Одна из самых красивых теннисисток мирового тура приступила к тренировкам после операции

Британская теннисистка Эмма Радукану в социальных сетях поделилась фотографией с первой тренировки после восстановления от множества перенесенных операций в этом году, сообщает Zakon.kz.

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Чемпионка US Open-2021 в текущем сезоне играла только на одном турнире "Большого шлема" – Australian Open, где во втором круге проиграла седьмой ракетке мира из США Кори Гауфф. Ее максимальное достижение в 2023 году – четвертый круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, в котором Эмма Радукану проиграла первой ракетке мира из Польши Иге Швёнтек.

"Возвращение на первую тренировку", – подписала 20-летняя теннисистка фотографию в истории Instagram.

Почти сразу после триумфа на US Open Эмма Радукану столкнулась с рядом травм. В этом году она перенесла несколько операций на запястьях.

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