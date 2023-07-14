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Онс Жабер: Выиграет та, кто больше этого заслужит

Шестая ракетка мира Онс Жабер поделилась настроем на финальный матч Уимблдона в женском одиночном разряде, где она сразится с чешкой Маркетой Вондроушовой Фото: wimbledon.com
Шестая ракетка мира Онс Жабер поделилась настроем на финальный матч Уимблдона в женском одиночном разряде, где она сразится с чешкой Маркетой Вондроушовой, сообщает Zakon.kz.

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В прошлом году теннисистка из Туниса также дошла до финала Уимблдона, где проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной. В этот раз Онс Жабер намерена забрать главный трофей в свою коллекцию наград.

"Я всегда верила в психологию, работала над этим с 10 лет. Потому что знаю, что даже если ты недостаточно готов физически, то всегда можешь выиграть за счет психологии. Наверное, в последних двух матчах так и получилось. В прошлом году я впервые вышла в финал "Шлема". Я все ближе к осуществлению давней мечты – к победе на турнире "Большого шлема". Я многое вынесу не только из предыдущего финала Уимблдона, но и из финала US Open, и постараюсь показать свою лучшую игру. Возможно, в прошлом году я сделала две попытки, чтобы сейчас, на третий раз, все получилось. Увидим. Чего жду от финала? Реванша. В этом году я не обыгрывала Маркету. Она здорово играет. Буду отталкиваться от себя. Не знаю, как она сыграет свой второй финал "Большого шлема". Я верю в свои силы. Мы обе голодны до победы. Выиграет та, кто больше этого заслужит".Онс Жабер

Финал Уимблдона-2023 в женском одиночном разряде пройдет 15 июля на Центральном корте Всеанглийского клуба. Начало матча – в 19:00 по времени Астаны.

Ранее казахстанский теннисист пробился в полуфинал парного разряда турнира в Австрии. 

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