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Джокович провел первую тренировку на корте после операции и готовится к "Уимблдону"

Джокович провел первую тренировку на корте после операции на колене Фото: АТР
Экс-первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович впервые после операции на мениске провел тренировку на корте. Данной новостью он поделился на своей странице в социальной сети, опубликовав видеофрагменты тренировки, сообщает Zakon.kz.

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Джокович получил травму во время "Ролан Гаррос – 2024". В матче 1/8 финала с аргентинцем Франсиско Серундоло Джокович травмировался, но выиграл в пяти партиях. А вот с четвертьфинала сербу пришлось сняться, потеряв шансы остаться первой ракеткой мира и возможность защитить прошлогодний титул "Ролан Гаррос". В Париже Новаку сразу же провели операцию на мениске, его участие в травяном турнире "Большого шлема" остается под вопросом. Однако, зарубежные СМИ пишут, что Джокович полным ходом ведет подготовку к Уимблдону, который стартует 1 июля.

"Теннис, я скучал по тебе! Продолжаем подготовку изо дня в день", – написал Джокович на своей странице в социальной сети.

По итогам текущей игровой недели Новак Джокович поднимется с третьей на вторую строчку в мировом рейтинге. Это стало возможным после поражения испанца Карлоса Алькараса от британца Джека Дрэйпера во втором круге турнира серии АТР-500 в Лондоне (Великобритания). Испанец был действующим чемпионом соревнований. Из-за раннего вылета Алькарас потеряет 450 очков и со второй строчки мирового рейтинга АТР опустится на третью.

Ранее Новак Джокович проходил специальное лечение в белградской больнице. 

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