Джокович победил Синнера и вышел в финал Уимблдона

Бывшая первая, а ныне вторая ракетка мира Новак Джокович из Сербии одержал уверенную победу на Открытом чемпионате Великобритании, сообщает Zakon.kz.

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В полуфинале Уимблдона он выиграл у итальянского теннисиста Янника Синнера со счетом 6:3, 6:4, 7:6.

Джокович совершил два эйса, ни разу не допустил двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

Синнер дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных.

Стоит отметить, что Джокович, семь раз выигрывавший Уимблдон, вышел в финал турнира девятый раз в своей карьере. Он считается рекордсменом по количеству титулов на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде – 23. В целом это будет 35-й финал Джоковича на "Больших шлемах", он обновил свой же рекорд.

В финале Джоковичу будет противостоять победитель пары Даниил Медведев – Карлос Алькарас.

Игры на Уимблдоне в мужском разряде идут до трех выигранных сетов.