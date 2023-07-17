"Уимблдон-2023": видеообзор финальных матчей в парных разрядах

Определились чемпионы Уимблдона в мужском и женском парном разрядах. Организаторы представили видеообзоры финальных матчей, сообщает Zakon.kz.

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В женском парном разряде победу праздновал дуэт Барбора Стрыцова (Чехия) – Се Шувэй (Тайбэй). В финале они обыграли тандем Сторм Хантер (Австралия) – Элисе Мертенс (Бельгия) со счетом 7:5, 6:4.

Теннисистки провели на центральном корте Уимблдона 1 час 50 минут. Стрыцова и Шувэй по ходу матча допустили одну двойную ошибку и реализовали 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Хантер и Мертенс четыре выполненных эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Пара Стрыцова – Шувэй во второй раз стали чемпионками Уимблдона в женском парном разряде. Стоит отметить, что для 37-летней Барборы Стрыцовой этот турнир стал последним в карьере.





В мужском парном разряде победу праздновали Уэсли Коольхоф и Нил Скупски. В финале они победили Марселя Гранольерса и Орасио Себальоса – 6:4, 6:4. 34-летний Коольхоф и 33-летний Скупски выиграли первый парный "Большой шлем". Это их девятый совместный титул, в том числе второй в этом сезоне.

Ранее Карлос Алькарас прокомментировал победу в мужском одиночном разряде.