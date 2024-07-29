В Астане завершился Кубок президента

На летних хардовых кортах Национального теннисного центра в Астане завершились международные турниры серии ATP Challenger Tour и ITF World Tennis Tour, объединенные под общим названием Кубок президента, сообщает Zakon.kz.

100% ЖЕҢІС! Страховка первой ставки от Olimpbet: вернём сумму первой ставки до 100 тыс. тенге, если не сыграет. Сделайте первую ставку победителя!

В мужском одиночном разряде турнира M25 победу праздновал постоянный участник Кубка президента Хумоюн Султанов из Узбекистана, который в финале уверенно обыграл американца Алафию Айени со счетом 6:2, 6:4. В прошлом году в решающем матче "Челленджера" в Астане Хумоюн уступил нашему Денису Евсееву.

Фото: Андрей Ударцев

В женской сетке турнира W35 чемпионкой стала Татьяна Прозорова. В матче за титул россиянка обыграла свою соотечественницу Александру Шубладзе со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 6:1. Российское дерби длилось почти четыре часа (3:50).

Фото: Андрей Ударцев

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

В мужском парном разряде победу праздновали Илья Симакин / Егор Агафонов, обыгравшие в решающей игре казахстанца Григория Ломакина и грузина Зуру Ткемеладзе 6:2, 6:4.

Фото: Андрей Ударцев

В женском парном разряде чемпионками стали россиянки Анастасия Гасанова / Екатерина Шалимова. В финале они два часа бились с казахстанкой Жанель Рустемовой и россиянкой Викторией Дьяченко и одержали победу со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 10:7.

Фото: Андрей Ударцев

Ранее казахстанский теннисист Александр Шевченко уступил в первом раунде Олимпийских игр в Париже.