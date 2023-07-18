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Американскую теннисистку поймали на допинге

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировала представительницу США Сидней Дорсил на четыре года за нарушение антидопинговых правил Фото: wimbledon.com
Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировала представительницу США Сидней Дорсил на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает Zakon.kz.

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Теннисистка прошла тестирование во время соревнований в Лиме (Перу), в ноябре 2022 года. В пробе А были обнаружены болденон и его метаболиты, которые входят в запрещённый список Всемирного антидопингового агентства.

Срок дисквалификации за первое нарушение составляет до четырех лет, если только игроки не смогут доказать, что нарушение антидопинговых правил не было преднамеренным, и в этом случае срок дисквалификации составит до двух лет.

20-летняя теннисистка утверждала, что присутствие болденона в организме было результатом инъекции зараженного витамина B12, однако следствие не установило, что нарушение антидопинговых правил было непреднамеренным и оставила в силе четырехлетнюю дисквалификацию.

Теннисистка дисквалифицирована до 12 января 2027 года. Лучшим достижением Дорсил в WTA является 1225-е место.

Ранее вторая ракетка мира Новак Джокович был оштрафован за неспортивное поведение во время финального матча Уимблдона. 

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