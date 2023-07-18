Новака Джоковича оштрафовали за эмоциональное поведение

Сербский теннисист Новак Джокович был оштрафован на 8 тыс. долларов за эмоциональное поведение во время финального матча Уимблдона против испанца Карлоса Алькараса, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет "Газета.RU" со ссылкой на журналиста Майка Диксона, в пятом сете испанский теннисист сделал брейк. После этого счет стал 3:1 в пользу Алькараса, Джокович нанес удар ракеткой по опоре сетки, в ней осталась вмятина. За неспортивное поведение сербский спортсмен получил от судьи матча предупреждение. Его ракетка почти сломалась пополам.

Встреча завершилась победой испанского теннисиста со счетом 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Джокович и Алькарас располагаются на 2 и 1 месте соответственно. Тройку лидеров замыкает россиянин Даниил Медведев.

До этого финала сербский теннисист не проигрывал на травяном "Шлеме" в течение 2195 дней. В последний раз Джокович терпел поражение на Уимблдоне 12 июля 2017 года после того, как снялся с матча против Томаша Бердыха.