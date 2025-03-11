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Все о теннисе

Судью на вышке дисквалифицировали на 6 лет за 12 коррупционных нарушений

Судью на вышке дисквалифицировали на 6 лет за 12 коррупционных нарушений, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 16:10 Фото: АТР
Международное агентство по честности тенниса (ITIA) дисквалифицировало судью на вышке из Доминиканской Республики Хуана Габриэля Кастро на шесть лет за нарушение Программы по борьбе с коррупцией в теннисе, сообщает Zakon.kz.

По информации Tennis.com, ITIA обнаружило 12 нарушений в трех матчах, проведенных на национальном уровне в Доминиканской Республике. Кастро не отреагировал на уведомление ITIA о предъявленном обвинении. Его обвинили в "манипулировании ведения счета и способствовании коррупции".

Кастро получил временное отстранение в ноябре 2024 года. Срок дисквалификации начинается с этой даты и завершится в ноябре 2030-го. Помимо отстранения от работы, Кастро выплатит штраф размером в $6 тыс.

Ранее экс-первая ракетка Казахстана стартовала на турнире в Румынии. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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