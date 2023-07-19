Экс-пятая ракетка мира вернулся в АТР тур после длительного перерыва
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Свой дебютный матч теннисист из ЮАР провел с Габриэлем Диалло (Канада). Кевин Андерсон уверенно обыграл соперника со счетом 6:3, 6:2. Для экс-пятой ракетки мира, это первая победа за 17 месяцев.
Кевин Андерсон, объявивший о завершении карьеры в мае 2022 года, получил уайлд-кард (специальное приглашение от организаторов) в основную сетку турнира в Ньюпорте, на котором он завоевал свой последний титул в 2021 году.
Наивысшей позицией южноафриканца в рейтинге ATP было пятое место в 2018 году, но позднее он выпал из первой сотни из-за череды травм: колена, плеча и лодыжки.
Он дважды был близок к победе на турнирах "Большого шлема", проиграв финал Открытого чемпионата США в 2017 году и финал Уимблдона в 2018 Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу соответственно.
В интервью пресс-службе АТР, Кевин Андерсон признался, что возвращаться в большой теннис после длительного перерыва очень тяжело.
"Если честно, возвращение – это большая неопределенность. У меня нет рейтинга. Я рассчитываю, что летом смогу получить несколько wild card. Так что, конечно, буду выходить и бороться. Но, по правде говоря, результаты не главная моя цель. Главное – учиться в процессе. На этом пути мне придется столкнуться со множеством разных трудностей, ты получаешь много опыта, и извлечь из него как можно больше уроков – это одна из важнейших задач. Вот что я стараюсь и продолжу делать, пока у меня есть возможность играть".Кевин Андерсон
What a performance 👏 @KAndersonATP notches his first win in 17 months! @TennisHalloFame | #InfosysHallofFameOpen pic.twitter.com/SPaAA0ASIL— ATP Tour (@atptour) July 18, 2023
Ранее китайская теннисистка Чжан Шуай снялась с турнира в Венгрии из-за панической атаки.