Экс-пятая ракетка мира вернулся в АТР тур после длительного перерыва

Финалист Уимблдона-2018 и Открытого чемпионата США-2017 Кевин Андерсон вернулся в профессиональный тур на турнире АТР 250 в американском Ньюпорте, сообщает Zakon.kz.

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Свой дебютный матч теннисист из ЮАР провел с Габриэлем Диалло (Канада). Кевин Андерсон уверенно обыграл соперника со счетом 6:3, 6:2. Для экс-пятой ракетки мира, это первая победа за 17 месяцев.

Кевин Андерсон, объявивший о завершении карьеры в мае 2022 года, получил уайлд-кард (специальное приглашение от организаторов) в основную сетку турнира в Ньюпорте, на котором он завоевал свой последний титул в 2021 году.

Наивысшей позицией южноафриканца в рейтинге ATP было пятое место в 2018 году, но позднее он выпал из первой сотни из-за череды травм: колена, плеча и лодыжки.

Он дважды был близок к победе на турнирах "Большого шлема", проиграв финал Открытого чемпионата США в 2017 году и финал Уимблдона в 2018 Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу соответственно.

В интервью пресс-службе АТР, Кевин Андерсон признался, что возвращаться в большой теннис после длительного перерыва очень тяжело.

"Если честно, возвращение – это большая неопределенность. У меня нет рейтинга. Я рассчитываю, что летом смогу получить несколько wild card. Так что, конечно, буду выходить и бороться. Но, по правде говоря, результаты не главная моя цель. Главное – учиться в процессе. На этом пути мне придется столкнуться со множеством разных трудностей, ты получаешь много опыта, и извлечь из него как можно больше уроков – это одна из важнейших задач. Вот что я стараюсь и продолжу делать, пока у меня есть возможность играть". Кевин Андерсон

Ранее китайская теннисистка Чжан Шуай снялась с турнира в Венгрии из-за панической атаки.