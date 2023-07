Экс-пятая ракетка мира вернулся в АТР тур после длительного перерыва

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".



Свой дебютный матч теннисист из ЮАР провел с Габриэлем Диалло (Канада). Кевин Андерсон уверенно обыграл соперника со счетом 6:3, 6:2. Для экс-пятой ракетки мира, это первая победа за 17 месяцев.

Кевин Андерсон, объявивший о завершении карьеры в мае 2022 года, получил уайлд-кард (специальное приглашение от организаторов) в основную сетку турнира в Ньюпорте, на котором он завоевал свой последний титул в 2021 году.

Наивысшей позицией южноафриканца в рейтинге ATP было пятое место в 2018 году, но позднее он выпал из первой сотни из-за череды травм: колена, плеча и лодыжки.

Он дважды был близок к победе на турнирах "Большого шлема", проиграв финал Открытого чемпионата США в 2017 году и финал Уимблдона в 2018 Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу соответственно.

В интервью пресс-службе АТР, Кевин Андерсон признался, что возвращаться в большой теннис после длительного перерыва очень тяжело.

What a performance 👏 @KAndersonATP notches his first win in 17 months! @TennisHalloFame | #InfosysHallofFameOpen pic.twitter.com/SPaAA0ASIL