Китайская теннисистка снялась с турнира в Будапеште из-за панической атаки

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".



Инцидент произошел в первой партии при счете 5:5. Линейный арбитр ошибочно зафиксировал попадание мяча в аут, хотя на видеоповторе заметно, что он попал в линию. Чжан Шуай пыталась оспорить решение, однако судья на вышке согласилась с мнением арбитра.

В следующем розыгрыше хозяйка турнира подошла к спорной отметке и намеренно затерла ее, несмотря на протесты китайской теннисистки. Поступок соперницы возмутил Чжан Шуай, она вновь обратилась к судье на вышке, однако протест китаянки не принес результатов. Конфликт сопровождался выкриками и смехом болельщиков, поддерживавших венгерскую теннисистку.

Чжан Шуай проиграла розыгрыш и при счете 5:6 взяла медицинский тайм-аут. Спортсменка обратилась за помощью из-за панической атаки, она не могла дышать. Затем китаянка снялась с турнира.

All efforts on practice was wrong , because when you wanted hitting closer to the line , even touched the line still OUT …..



I love you guys and all girls who supporting me and standing my side pic.twitter.com/ZZt28KdbRE