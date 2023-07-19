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Китайская теннисистка снялась с турнира в Будапеште из-за панической атаки

Чжан Шуай снялась с грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште из-за панической атаки, вызванной конфликтом с соперницей и судьями Фото: twitter/zhangshuai121
45 ракетка мира Чжан Шуай снялась с грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия) из-за панической атаки, вызванной конфликтом с соперницей и судьями. В первом круге китайская теннисистка встречалась с хозяйкой корта Амаришей-Киарой Тот (548 в рейтинге WTA), сообщает Zakon.kz.

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Инцидент произошел в первой партии при счете 5:5. Линейный арбитр ошибочно зафиксировал попадание мяча в аут, хотя на видеоповторе заметно, что он попал в линию. Чжан Шуай пыталась оспорить решение, однако судья на вышке согласилась с мнением арбитра.

В следующем розыгрыше хозяйка турнира подошла к спорной отметке и намеренно затерла ее, несмотря на протесты китайской теннисистки. Поступок соперницы возмутил Чжан Шуай, она вновь обратилась к судье на вышке, однако протест китаянки не принес результатов. Конфликт сопровождался выкриками и смехом болельщиков, поддерживавших венгерскую теннисистку.

Чжан Шуай проиграла розыгрыш и при счете 5:6 взяла медицинский тайм-аут. Спортсменка обратилась за помощью из-за панической атаки, она не могла дышать. Затем китаянка снялась с турнира.

Ранее на турнире в Будапеште вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева одержала победу в первом круге. 

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