Сын легендарного Бьорна Борга не сумел пробиться в четвертьфинал турнира АТР-250

Сын бывшей первой ракетки мира, 11-кратного победителя турниров "Большого шлема" шведа Бьорна Борга, 20-летний Лео Борг не сумел пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция), сообщает Zakon.kz.

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В матче второго круга Лео (WC) со счетом 4:6, 2:6 проиграл 113 ракетке мира, представителю Аргентины Федерико Кории. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 24 минуты. Борг-младший ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырех заработанных. На счету его противника два эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Днем ранее в первом раунде Лео Борг одержал первую в карьере победу на уровне АТР, обыграв Элиаса Имера в двух сетах – 7:6 (7:5), 6:3.

В парном разряде сын легендарного Бьорна Борга проиграл представителю Казахстана Александру Недовесову.