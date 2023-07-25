Лео Борг: В Казахстане я впервые и мне здесь очень понравилось

20-летний Лео Борг, сын 11-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" Бьорна Борга, не смог пробиться во второй раунд "Челленджера" в Астане. На старте "Кубка президента" швед проиграл Егору Герасимову (Беларусь) со счетом 5:7, 4:6, сообщает Zakon.kz.

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Сын экс-первой ракетки мира прокомментировал свое выступление на турнире в столице Казахстана.

"Обидно проигрывать в первом же матче, но это теннис, надо двигаться дальше, упорно трудиться и делать работу над ошибками. Я остаюсь на следующую неделю в Астане на турнир М25 и постараюсь себя там проявить. В Казахстане я впервые и мне здесь очень понравилось. Если будет время, то схожу по основным достопримечательностям. Знаю, что в прошлом году у вас был АТР-500 и к вам съехались сильнейшие теннисисты мира. Это очень круто для страны и в целом для популяризации тенниса. Люди все больше судят обо мне, глядя на мой теннис, а не просто исходя из того, что я сын Бьорна Борга. Раньше они просто сравнивали меня с моим отцом. Меня это не особо волновало, потому что это вполне нормально. Я знаю, что это будет следовать за мной всю жизнь – по крайней мере, до тех пор, пока я играю в теннис, так что в этом нет ничего страшного, мне надо просто с этим смериться и идти дальше" - рассказал в интервью пресс-службе ФТК Лео Борг. Лео Борг

В мировом рейтинге Лео Борг занимает 391 место. В юниорские годы был 12 в рейтинге своей возрастной категории. Первый профессиональный титул спортсмен завоевал осенью 2022 года на турнире ITF-15 в Шарм-эль-Шейхе (Египет), а второй выиграл этой весной на ITF-25 в Джакарте (Индонезия). В прошлом сезоне Борг сделал самый резкий рывок из всех теннисистов-профессионалов рейтинга ATP, поднявшись более чем на 1500 позиций.

На прошлой неделе Лео Борг не смог пробиться в четвертьфинал турнира АТР-250 в Швеции, где также в парном разряде проиграл Александру Недовесову.