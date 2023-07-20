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На турнире АТР в Швеции определятся четвертьфиналисты

На турнире АТР в Швеции определятся четвертьфиналисты Фото: Olimpbet
В Бостаде первая четверка сеяных начинает борьбу со стадии 1/8 финала. И вот какие расклады на матчи предлагает самый популярный букмекер Казахстана.

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Каспер Рууд (Норвегия) – Александр Шевченко (Россия). 16:20 (время Астаны)

Первый номер турнира и четвертая ракетка мира Каспер Рууд является на шведском корте главным фаворитом. Он выигрывал в Бостаде в 2021 году и намерен повторить успех, тем более что в 2022 неожиданно вылетел в первом же матче. Травяную часть сезона звездный норвежец провалил и теперь финалист "Ролан Гаррос-2023" возвращается на грунтовое покрытие.

Нельзя сказать, что Рууд находится в плохой форме. Возможно, на неудачу на Уимблдоне повлияла не только нелюбовь к газону, но и поражение от Джоковича в матче за трофей на Открытом чемпионате Франции. При этом всем известно, что это не тот теннисист, которого неудачи надолго выбивают из колеи.

Для Шевченко этот матч второй на турнире. В первом круге он уверенно обыграл аргентинца Хуана Мануэля Черундоло (6:3, 6:3) и после этого имел день отдыха. Он тоже умеет играть на глине, и если бы максимально реализовал брейк-поинты, вышел бы в 1/8-ю еще легче. Весной в Мадриде Шевченко выиграл "Челленджер" на этом покрытии. Но что может сказаться в минус – к середине сезона россиянин обычно проседает. И такой опыт игры на крупных турнирах, как Рууд, не имеет.

Эксперты Olimpbet уверены, что Шевченко не тот, кто остановит норвежского теннисиста – П1 – 1.15, П2 – 5.34. Вероятнее всего, матч не будет затяжным – Тот (20.5) М – 1.76.

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На турнире АТР в Швеции определятся четвертьфиналисты

Фото: Olimpbet

Павел Котов (Россия) – Андрей Рублев (Россия). 19:00

Седьмая ракетка мира, второй сеянный на турнире, за выход в четвертьфинал будет играть со своим менее звездным соотечественником, прошедшим сито квалификации. Для Рублева это первый матч на медленном грунте после быстрого газона. На Уимблдоне он проиграл за выход в полуфинал Новаку Джоковичу, но не всухую, даже зацепил один сет. И с тех пор отдыхал почти две недели, за которые, очевидно, проводил тренировки и готовился к новому покрытию. Весной на грунте Рублев выиграл турнир в Монте-Карло и в целом редко проигрывает менее топовым соперникам.

Котов, в свою очередь, в Бостаде проведет уже третью игру. В предыдущем матче, который стал стартовым в основной сетке, он отдал итальянцу Марко Чеккинато, опытному грунтовику, всего три сета (6:1, 6:2), а на своей подаче проиграл лишь один гейм. Его стиль игры немного схож с Рублевым, в том числе за счет быстрого движения. Но такого опыта, как у соперника, пока нет.

Аналитики Olimpbet считают, что Рублев является фаворитом встречи, однако разгромной победы от него ждать не стоит. Коэффициент на то, что Андрей выиграет в трехсетовом противостоянии равен 3.65. А на Тотал больше 20,5 гейма предлагается 1.85.

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