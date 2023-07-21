Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Казахстанская теннисистка пробилась в полуфинал турнира в Чехии

Жибек Куламбаева продолжает успешное выступление на турнире ITF W60 в Оломоуце Фото: ktf.kz
Жибек Куламбаева продолжает успешное выступление на турнире ITF W60 в Оломоуце (Чехия). В парном разряде казахстанская теннисистка в тандеме с латвийкой Дарьей Семенистой одержали победу и пробились в полуфинал, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

В четвертьфинале казахстанско-латвийская пара выиграла у хозяек корта Анет Лабуткова – Ивана Себестова со счетом 6:4, 6:2. За выход в финал Жибек Куламбаева и Дарья Семенистая встретятся с Денисой Гиндовой и Каролиной Кубановой, которые также представляют Чехию.

На прошлой неделе в Италии казахстанка выиграла свой первый титул в категории ITF W60 в парном разряде.

Читайте также

Александр Недовесов вышел в полуфинал турнира ATP 250

Пиклбол: спорт, который покорил сердца экс-первых ракеток мира

Анна Данилина завершила выступление на Гран-при Венгрии

Пахита Амири
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
material Материалы
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Зерно, сделка, Казахстан, Россия
Цена хлеба: Что получит Казахстан в связи с выходом России из зерновой сделки
Астрологи рассказали, кто рискуют встретить старость в нищете
Астрологи рассказали, кто рискует встретить старость в нищете
20 июля истекает срок уплаты ряда налогов
В Казахстане 20 июля истекает срок уплаты ряда налогов
Что нельзя надевать и брать с собой в самолет, поезд и машину
Что нельзя надевать и брать с собой в самолет, поезд и машину
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления