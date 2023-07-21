Казахстанская теннисистка пробилась в полуфинал турнира в Чехии

Жибек Куламбаева продолжает успешное выступление на турнире ITF W60 в Оломоуце (Чехия). В парном разряде казахстанская теннисистка в тандеме с латвийкой Дарьей Семенистой одержали победу и пробились в полуфинал, сообщает Zakon.kz.

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В четвертьфинале казахстанско-латвийская пара выиграла у хозяек корта Анет Лабуткова – Ивана Себестова со счетом 6:4, 6:2. За выход в финал Жибек Куламбаева и Дарья Семенистая встретятся с Денисой Гиндовой и Каролиной Кубановой, которые также представляют Чехию.

На прошлой неделе в Италии казахстанка выиграла свой первый титул в категории ITF W60 в парном разряде.